ربطوه في العربية النقل وساقوها بيه بالمطرية | لسبب صادم

تعدى شخصين على سائق وتوثيقه أعلى سيارة نقل بالمطرية لاعتقاد احدهما ارشاده عن شقيقه في قضية مخدرات ، تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المطرية من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بتضرره من سائق ، وآخر عاطل له معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم لحدوث مُشادة كلامية بينهم لإعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإرشاد عن شقيقه فى قضية "مخدرات" تطورت لمشاجـرة تعديا خلالها عليه بالضــرب وتوثيقه أعلى سيارة نقــل قيادة أحدهما ، تم ضبطهما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، كما تم بإرشــاد أحدهما ضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.