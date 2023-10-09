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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف تفاصيل التعاون مع جامعتي الجفرة وإفريقيا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية والأجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها؛ لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

وكشفت جامعة حلوان أن الجامعة تبحث سبل التعاون مع جامعتي الجفرة وإفريقيا،  وتمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك ،  لإنشاء برامج جديدة في تخصصات السياحة والفنادق والملكية الفكرية والفنون والرياضة وغيرها من التخصصات المختلفة، وكذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف المشترك والنشر الدولي، وتنظيم المؤتمرات، وخاصةً في ظل علاقات قوية وطيدة تربط بين مصر وليبيا على مدار التاريخ.

 

جدير بالذكر انه تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية، معرض الدراسة في اليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا.

ويتضمن معرض “الدراسة في اليابان ٢٠٢٣” والذي يعقد لطلاب الدراسات العليا وطلاب السنوات النهائية، معلومات عن البرامج الدراسية والمنح المتاحة للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وأبحاث ما بعد الدكتوراة، بجانب معلومات عن منح MEXT والمبادرة المصرية اليابانية للتعليم و JSPS.

أعضاء هيئة التدريس الجامعات الدولية Jobs Education الملكية الفكرية رئيس جامعة حلوان

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