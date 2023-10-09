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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تشارك فى اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف "طريق الحرير"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت جامعة بنها في المنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير كعضو بالمكتب التنفيذي للتحالف، والذي نظمته جامعة شيان بالصين  خلال الفترة من 7- 9 أكتوبر  الجارى.


ومثل جامعة بنها فى المنتدى الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نائبا عن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة.


وقال الدكتور تامر سمير أن المنتدي تناول خلال أيام انعقاده العديد من الموضوعات الهامة منها تبادل الأفكار والتداول حول موضوع "التطورات والابتكارات في التعليم العالي في عصر الثورة التكنولوجية الجديدة"، واستكشاف طرق لأوجه التعاون المحتملة في حقبة ما بعد كوفيد.


وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم  أيضا مناقشة ربط الصناعة بالتعليم وكيفية التكامل بين جامعات طريق الحرير فى مجالات التدريب الطلابي فى الصناعة والأبحاث المشتركة التطبيقية بين الجامعات المختلفة لاتحاد جامعات طريق الحرير.

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جامعة بنها الثورة التكنولوجية الدكتور ناصر الجيزاوى الموضوعات الهامة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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