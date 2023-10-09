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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمر مروع للغاية.. قرار عاجل من النمسا وألمانيا بشأن مساعدات فلسطين

النمسا وألمانيا
النمسا وألمانيا

أعلنت النمسا، اليوم الاثنين، تعليق مساعداتها للفلسطينيين ردا على هجوم حركة المقاومة "حماس" المميت على إسرائيل، في حين فعلت  ألمانيا الشيء نفسه، قائلة إنه لن يتم تقديم أي مساعدات في الوقت الحالي.

ووفقا لوكالة “رويترز”،  وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرج، إن البلاد علقت مساعدات يبلغ مجموعها حوالي 19 مليون يورو (20 مليون دولار) لمجموعة من المشاريع.

 

وتبنى المحافظون الحاكمون في النمسا، التي غالبا ما تتبع موقفا  محايدا، موقفا من أكثر المواقف المؤيدة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.  وتم رفع العلم الإسرائيلي فوق مكتب المستشار ووزارة الخارجية بعد الهجوم المفاجئ لحماس الذي شنه على قطاع غزة يوم السبت.

وقال شالينبرج لإذاعة ORF، إنه "لأمر مروع للغاية ... لدرجة أننا لا نستطيع العودة إلى العمل كالمعتاد. لذلك ينجمد جميع المدفوعات من التعاون الإنمائي النمساوي في الوقت الحالي".

وأودى مقاتلو المقاومة بحياة أكثر من 1000  إسرائيلي واختطفوا أكثر من 100 في أعنف توغل منذ حرب يوم الغفران قبل 50 عاما، مما دفع إسرائيل إلى الانتقام بأثقل قصف لها على الإطلاق لغزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص.
وفي يوم الأحد، ناقشت ألمانيا المجاورة ما إذا كان ينبغي لها وقف المساعدات للفلسطينيين في أعقاب هجوم حماس، حيث قالت وزيرة التنمية سفينيا شولتز من الاشتراكيين الديمقراطيين الحاكمين إن الحكومة كانت دائما حريصة على التحقق من أن الأموال كانت تستخدم فقط لغايات سلمية.
وفي يوم الاثنين، قالت إنه لن يتم إرسال أي مدفوعات حاليا، ولكن عندما سألها المراسلون عما إذا كان ذلك يعني أن ألمانيا تقوم بتجميد المساعدات، فقالت: "لن أستخدم في هذه المرحلة كلمة التجميد، لأننا في خضم حرب ... الصياغة لا تتوافق مع الوضع على أرض الواقع."

وقالت في مؤتمر صحفي: "نحن على اتصال بشركائنا هناك ونراجع كل شيء مرة أخرى".

ولم ترد وزارة التنمية الألمانية على الفور على طلب الحصول على مزيد من التفاصيل.

وقال شالينبرج إن النمسا ستقيم مشاريعها قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما بالتشاور مع الشركاء داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.

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