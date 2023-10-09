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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وساطة عربية.. محادثات إيجابية لتبادل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

تبادل للأسرى
تبادل للأسرى

نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر قولها إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تجري محادثات عبر وسطاء قطريين للإفراج عن نساء وأطفال إسرائيليين أسرى لديها، مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وقال المصدر ، في تصريحه لوكالة "رويترز" إن قطر تجري اتصالات عاجلة مع حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة.


وأشار المصدر إلى أن المحادثات "تمضي بشكل إيجابي" لكن لا مؤشرات على انفراجة.
وأضاف المصدر أن قطر على اتصال بقياديين من حماس في الدوحة وغزة منذ أن شنت الحركة هجومها من غزة واقتحمت مستوطنات إسرائيلية وقتلت أكثر من 1000 إسرائيلي واحتجزت عشرات الأسرى.

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