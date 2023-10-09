"هرم اللاهون" بالفيوم يستقبل أفواجا سياحية من ألمانيا وإيطاليا

أكدت الدكتورة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري بمحافظة الفيوم ان الادارة حريصة على رصد حركة السياحة ومتابعتها بصورة دورية، لدورها الكبير في دعم الاقتصاد، تنفيذا لتوجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، بضرورة الاهتمام بالمناطق الاثرية وتنشيط حركة السياحة، وذلك باشراف الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

وأضافت الدكتورة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري ان منطقة اللاهون بالفيوم استقبلت اليوم وفدا سياحيا من المانيا واخر من ايطاليا قاموا بزيارة هرم اللاهون، حيث تعتبر منطقة هرم اللاهون الاثرية من أكثر المناطق التي تشهد زيارات متعددة من السياح للاستمتاع بمشاهدة تصميم الهرم المميز.

وابدى السياح إعجابهم الشديد بالهرم والممرات الداخلية وحجرة الدفن المشيدة من الجرانيت الوردى.

جدير بالذكر أن هرم اللاهون أصبح من المناطق الآثرية المهمة التى يحرص السائحين على زيارتها وأيضا المحطات التلفزيونية العالمية على التصوير فيها وهو أول هرم من عصر الدولة الوسطى فى مصر يتم فتحه للزيارة باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم



49a3df7d-11f9-4e60-bc2c-b0e1fb2ad17a

3c8785bf-7c87-4909-927b-a8868baabdb8