عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"هرم اللاهون" بالفيوم يستقبل أفواجا سياحية من ألمانيا وإيطاليا

افواج سياحية امام
افواج سياحية امام هرم اللاهون

أكدت الدكتورة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري بمحافظة الفيوم ان الادارة حريصة على رصد حركة السياحة ومتابعتها بصورة دورية، لدورها الكبير في دعم الاقتصاد، تنفيذا لتوجيهات قيادات  وزارة السياحة والآثار، بضرورة الاهتمام بالمناطق الاثرية وتنشيط حركة السياحة، وذلك باشراف الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

 

وأضافت الدكتورة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري ان منطقة اللاهون بالفيوم استقبلت اليوم وفدا سياحيا من المانيا واخر من ايطاليا قاموا بزيارة هرم اللاهون، حيث تعتبر منطقة هرم اللاهون الاثرية من أكثر المناطق التي تشهد زيارات متعددة من السياح للاستمتاع بمشاهدة تصميم الهرم  المميز.

وابدى السياح إعجابهم الشديد بالهرم والممرات الداخلية وحجرة الدفن المشيدة  من الجرانيت الوردى.

جدير بالذكر أن هرم اللاهون أصبح من المناطق الآثرية المهمة التى يحرص السائحين على زيارتها وأيضا المحطات التلفزيونية العالمية على التصوير فيها وهو أول هرم من عصر الدولة الوسطى فى مصر يتم فتحه للزيارة باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم
 

هرم هوارة يتفوق على المناطق الأثرية بزيادة أعداد الأفواج السياحية

 

هرم هوارة بالفيوم يفتح أبوابه لجميع السائحين.. صور

49a3df7d-11f9-4e60-bc2c-b0e1fb2ad17a
49a3df7d-11f9-4e60-bc2c-b0e1fb2ad17a
3c8785bf-7c87-4909-927b-a8868baabdb8
3c8785bf-7c87-4909-927b-a8868baabdb8
011e919e-4fca-42f0-a317-b693bf8e3cb0
011e919e-4fca-42f0-a317-b693bf8e3cb0
الفيوم اخبار الفيوم المانيا وايطاليا افواج سياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ننشر صور المتهمين بتزوير توكيلات لمرشح رئاسى محتمل

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

ترشيحاتنا

مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة: مربعات سكنية كاملة تتعرض لقصف عنيف

دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات

انفجارات قوية.. صافرات الإنذار تدوي في القدس

نتنياهو لـ بايدن: لن نتفاوض مع حماس بشأن الأسرى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ شن غارات جوية على لبنان

يمامة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: مصر بلدنا جميعا وعلينا المحافظة عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

في عيد ميلادها.. صور آثارت الجدل لـ بيلا حديد

نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق منزلك

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ