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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن استهداف القدس المحتلة برشقات صاروخية

صدى البلد

أعلنت كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس الفلسطينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، استهداف مدينة القدس المحتلة برشقات صاروخية وذلك ردًا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "قصف القدس المحتلة بدفعة من الصواريخ ردًا على قصف منازل المدنيين في غزة".

من جانب آخر، ذكرت قناة "13" الإسرائيلية أن هناك أنباء عن إصابات وضحايا مباشرة جراء القصف الصاروخي على منطقة القدس.

 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمر بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة، مشيراً إلى "قطع إمدادات الكهرباء والطعام والوقود"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في حين دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، تحسباً للصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية في غزة.

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وأعلن وزير البنية التحتية في إسرائيل، إسرائيل كاتس، الاثنين، قطع إمدادات المياه إلى قطاع غزة على الفور، مضيفاً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "ما كان في الماضي، لن يكون في المستقبل".

 

في السياق ذاته قال وزير الطاقة إسرائيل كاتس، إنه أمر شركة "ميكوروت" بقطع إمدادات المياه عن السلطة الفلسطينية في قطاع غزة على الفور، مشيراً إلى أن القرار "لن يتغير حتى نهاية الحرب".

 

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف تل أبيب والقدس برشقة صاروخية "رداً على قصف البيوت المدنية". مشيرة إلى إطلاق 120 صاروخاً على أسدود وعسقلان، ولفتت تقارير إسرائيلية إلى أن الرشقات الصاروخية أحدثت إصابات في عدة مدن إسرائيلية.

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