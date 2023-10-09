مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة: مربعات سكنية كاملة تتعرض لقصف عنيف

قالت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إن القطاع مازال يشهد قصفا عنيفا، والطائرات الإسرائيلية تركز على المربعات السكنية وتحاول مسحها من على الأرض.

وأضافت خلال إفادة على الهواء، أن قوات الاحتلال قصفت مربع الجامعات الحيوي، الذي يضم الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر بجوار مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا".



وأوضحت أن قوات الاحتلال تطلب إخلاء مربعات كاملة وليس مجرد مبان معينة، قبل قصفها بالكامل وهدم أبراجها العالية، وأيضا طلبت إخلاء حي الرمال في شمال غزة وهو مركز تجاري وكان المنطقة الأكثر أمانا، وبه مدارس أونروا التي تمتلئ باللاجئين.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال طلبت من الناس التوجه إلى مراكز إيواء اللاجئين، ثم عادت وطالبت المربعات التي تحوي مراكز إيواء اللاجئين بالإخلاء، تمهيدا لقصفها.

