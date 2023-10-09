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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تكشف حقيقة وقوع حريق بمركز شباب الأندلس بالمرج

صدى البلد

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور سيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ما أثير عن وجود حريق مركز شباب الأندلس بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.


وصرح الدكتور سيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بأن الحريق بأحد المنازل السكنية الملاصقة لمركز الشباب، وليس بالمركز اطلاقًا، وهو ما نتج عنه ضرر طفيف جداً بالمركز.وانتقلت علي أثر قوات الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.


وتهيب وزارة الشباب والرياضة رواد التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية تحري الدقة في الأخبار التابعة للوزارة ومنشآتها، مع نقل المعلومات من مصدرها الموثوقة من المكتب الإعلامي للوزارة والصفحات الرسمية.

 

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