الحوامل ومتعاطو الباراسيتامول أبرزهم.. الممنوعون من تناول الكركدية

يعد الكركديه من افضل المشروبات الطبيعيه التي تمنح الجسم فوائد عديده وتساعد في الوقايه من السرطانات والامراض المزمنة والقلب



ووفقا لما جاء في موقعpharmeasy قد تحتوي بذور الكركديه على عوامل مضادة للتغذية قد تقلل من امتصاص العناصر الغذائية، وتقلل من هضم الطعام، وتقلل من التوافر البيولوجي للمغذيات وتنتج انتفاخ البطن (الغازات). يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم استشارة الطبيب قبل استخدام الكركديه.

أشارت دراسات مختلفة إلى أن تناول جرعات عالية لفترة طويلة قد يسبب إصابة الكبد وقد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم والسكتة القلبية المفاجئة. 9,10

يجب على المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى استشارة الطبيب قبل تناول مستخلص الكركديه وعند تناوله بكمية أعلى، فإنه يمكن أن يزيد مستويات الكرياتينين في البلازما، مما يؤدي إلى خلل في العضلات وفقدان وظائف الكلى.



ومع ذلك، إذا لاحظت أي آثار جانبية بعد تناول الكركديه، فيرجى الاتصال بطبيب الأيورفيدا الذي نصحك بتناول العشبة وسوف يقدمون العلاج المناسب للتغلب على الآثار الجانبية.



الحوامل لا توجد معلومات كافية حول الاستخدام الآمن للكركديه للنساء الحوامل ومن الأفضل أخذ نصيحة الطبيب خلال هذه الحالة.



من يتناولون عقار الاسيتامينوفين (الباراسيتامول)، قد يتفاعل مستخلص الماء المحلى من الكركديه مع عقار الاسيتامينوفين، مما يؤدي إلى فقدان فعالية الدواء

