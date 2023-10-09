وزيرة الهجرة: ننتظر تحديد أماكن اللجان الانتخابية للمصريين في الخارج

أكدت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أننا سنعمل على النظر خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية 2024، في التركيز على الأماكن التي بها الكثير من التكتلات والتجمعات، مشيرة إلى أننا ننتظر تحديد أماكن اللجان الانتخابية للمصريين في الخارج.

وقالت سها الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، عبر فضائية "دي ام سي"، أن بعض التكتلات في أمريكا وكندا وأستراليا وبعض دول الخليج بعيدة عن هذه اللجان، ووعدتنا الهيئة بدراسة إمكانية ذلك، وتشاورنا معهم فيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني والبريدي.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك حرص على أهمية زيادة اللجان الانتخابية، و تكون فى كل السفارات والقنصليات العامة، ما عدا الموجودة فى أماكن ليس به تواجد للمصريين كبير.



التصويت بالبريد

وأشارت سها الجندي إلى أنهم قاموا بالدراسة مع وزارة الخارجية والهيئات المختلفة، وثبت أنه لن يتمكنوا من التصويت بالبريد أو الوسائل الإلكترونية لأنهم لم يجدوا وسائل التأمين الكاملة لمنع التصويت الجماعي أو التلاعب.



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