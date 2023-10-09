أبطال حرب أكتوبر يوجهون رسالة للشعب المصري.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من برنامج برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فقرة مع أبطال أكتوبر، للحديث عن النصر وأسرار جديدة عن حرب الكرامة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.



واستضاف الإعلامي أحمد موسى، كلا من العميد محمود أبو المعاطي، ورقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، خلال برنامجه "على مسئوليتي" للحديث عن ذكرياتهم في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر وكواليس مشاركتهم في الحرب.



ووجه العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر، رسالة للمصريين، قائلا: "حافظوا على بلدكم لأن بلدنا بلد عظيم، وإذا لم نحافظ عليها سيكون مصيرنا الضياع"، لافتا: "الحياة ليست سهلة بل فيها صعوبات، وبعد ذلك الحال يتغير للأفضل".

وقال رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "بطالب الشعب المصري ألا يسمع كلام المجرمين الخونة، لأنهم يريدون ضياع البلد، والرئيس السيسي أعاد تنظيم البلد".