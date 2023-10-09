عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبطال حرب أكتوبر يوجهون رسالة للشعب المصري.. فيديو

أبطال حرب أكتوبر
أبطال حرب أكتوبر مع أحمد موسى

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من برنامج برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فقرة مع أبطال أكتوبر، للحديث عن النصر وأسرار جديدة عن حرب الكرامة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.

txt

أحد أبطال حرب أكتوبر: معركة المزرعة الصينية تسببت في عقدة نفسية للإسرائيليين.. فيديو

txt

100 ركعة.. أحد أبطال نصر أكتوبر يحكي كيف استقبلته عائلته بعد العودة من الحرب| فيديو


واستضاف الإعلامي أحمد موسى، كلا من العميد محمود أبو المعاطي، ورقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، خلال برنامجه "على مسئوليتي" للحديث عن ذكرياتهم في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر وكواليس مشاركتهم في الحرب.

ووجه العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر، رسالة للمصريين، قائلا: "حافظوا على بلدكم لأن بلدنا بلد عظيم، وإذا لم نحافظ عليها سيكون مصيرنا الضياع"، لافتا: "الحياة ليست سهلة بل فيها صعوبات، وبعد ذلك الحال يتغير للأفضل".

 

وقال رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "بطالب الشعب المصري ألا يسمع كلام المجرمين الخونة، لأنهم يريدون ضياع البلد، والرئيس السيسي أعاد تنظيم البلد".

أكتوبر العميد محمود أبو المعاطي الشعب المصري الرئيس السيسي الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر الإعلامي أحمد موسى أبطال أكتوبر أبطال حرب أكتوبر أبطال نصر أكتوبر أحد أبطال حرب أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

التدخل الفوري.. نداء عاجل من الرئيس الفلسطيني لـ الأمم المتحدة

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

ترشيحاتنا

شكرا.. رد عمرو موسى لاحتمالية دور إيران في الهجوم الفلسطيني ضد إسرائيل

بجهود أبنائها.. مدبولي: مصر حققت إنجازا طبيا بالقضاء على فيروس "سي"

موسيماني: هذه أسباب رحيلي عن الأهلي.. ولا يوجد صبر في النادي

عقوبة رادعة تنتظر المتهمين بتزوير توكيلات لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية

أحمد موسى يكرم أبطال شاركوا في حرب أكتوبر على الهواء.. فيديو

السيسي وأردوغان يحثان الفلسطينيين والإسرائيليين على الوقف الفوري للمواجهات والعنف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ