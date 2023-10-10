شاب ينهي حياته شنقا بسبب رفض أسرته زواجه بقرية بوريج بقطور

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في العقد الثالث من عمره بقرية بوريج بمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم عقب تخلصه من حياته شنقا بسبب خلافات أسرية نتيجة تعنا أسرته ورفضها زواجه من فتاة عروس بذات القرية .



كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقي إخطارا بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقرية بوريج بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية.

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتم فرض كردون أمني حول الواقعة.

وافادت مصادر من أهلية الشاب أنه تم العثور على شاب في العقد الثالث من العمر، معلقا بحبل داخل منزله، وكشفت التحريات أن المتوفى ارتبط منذ فترة بفتاة واتفقا على الزواج، ورفضت أسرته زواجه من الفتاة ليقدم على إنهاء حياته، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.