عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب ينهي حياته شنقا بسبب رفض أسرته زواجه بقرية بوريج بقطور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة في العقد الثالث من عمره بقرية بوريج بمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم عقب  تخلصه من حياته شنقا بسبب خلافات أسرية نتيجة تعنا  أسرته ورفضها زواجه من فتاة عروس بذات القرية .

38 عالما بجامعة طنطا في قائمة ستانفورد لأفضل 2 %من علماء العالم


كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقي إخطارا  بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقرية بوريج بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية.

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وتم فرض كردون أمني حول الواقعة.

محافظ الغربية يؤكد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في توفير احتياجات المواطنين

وافادت مصادر من أهلية الشاب أنه تم  العثور على شاب في العقد الثالث من العمر، معلقا بحبل داخل منزله، وكشفت التحريات أن المتوفى ارتبط منذ فترة بفتاة واتفقا على الزواج، ورفضت أسرته زواجه من الفتاة ليقدم على إنهاء حياته، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الخامس لجمعية أصدقاء مرضى الأورام

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

العثور على جثة التحريات البحث الجنائي بمحافظة الغربية تحرر محضر بالواقعة بمركز قطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

البنوك تقرر إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.. اعرف السبب

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق طنطا _بسيون.. صور

ترشيحاتنا

حضانة ومعسكرات متنوعة.. مروة الرفاعي المرشحة لمجلس إدارة الزمالك تكشف خطتها| فيديو

محمد المغربي على أبواب الأهلي.. حتحوت يكشف خطة كولر لإنقاذ الدفاع

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. آية قرآنية و3 سنن نبوية

بيان أمريكي بريطاني ألماني فرنسي إيطالي مشترك لدعم إسرائيل في مواجهة حماس

البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ