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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يؤكد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في توفير احتياجات المواطنين

محافظ الغربية الدكتور
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة، لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم، وبخاصة الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية بمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى في توفير حياة كريمة، وتحقيق التنمية المستدامة للأسرة المصرية.


جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم / الاثنين / مجمع أهل الخير الخيري التابع لجمعية أهل الخير ،بحضور المهندس أسامة الخياط رئيس مجلس إدارة جمعية ومجمع أهل الخير،حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، شيخ العرب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.


وتفقد المحافظ دار المسنين بالمجمع الخيري الذي يتكون من 4 طوابق تشمل 32 سريرا لرعاية الرجال والسيدات من كبار السن وتقديم الخدمة الحياتية من مأكل ومشرب ورعاية صحية على مدار 24 ساعة، كما تفقد الدور المخصص لإقامة الأنشطة والفعاليات الترفيهية لرعاية المسنين ومساعدة المسن على الخروج من العزلة وعدم الشعور بالوحدة من خلال توفير بيئة اجتماعية وترفيهية مناسبة له.


وتابع رحمي جولته بتفقد المطبخ العام المركزي بالمجمع الذي يقوم بعمل وجبات خيرية ويقوم بتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية كما يقوم بتوفير الوجبات لخدمة نزلاء الدار ، معربا عن تقديره لجهود المؤسسة لسعيها نحو خدمة المجتمع ودعمها لجهود الدولة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .


وأشار المحافظ إلى أن مثل هذه المشروعات الخيرية، تعد نموذجا للمشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، داعيا مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مدن وقرى المحافظة إلى تبنى مثل هذه المشروعات الخيرية التي تساهم في تنمية المجتمع والتيسير على المواطنين .


وفي سياق آخر، أكد المحافظ الدكتور طارق رحمي حرص المحافظة تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بجميع قرى ومدن المحافظة، وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.


جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم /الاثنين/ أعمال رصف طريق طنطا بسيون والتي تشرف على رصفه الهيئة العامة للطرق والكباري، كونه يمثل محورا مروريا هاما يربط بين مركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة بسيون.


وأوضح رحمي أنه يتم رصف الطريق بطول 20 كم وعرض 9 أمتار بنسبة تنفيذ وصلت إلى 75% بتكلفة إجمالية بلغت 124.9 مليون جنيه ، مشددا على القائمين بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة معايير الجودة الفنية، كونه طريقا هاما وحيويا يخدم أهالي الغربية.

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