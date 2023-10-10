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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقامة قرعة دوري الناشئات مواليد 2004 بمشاركة الأهلي لأول مرة بتاريخ الكرة النسائية

الاتحاد المصرى لكرة
الاتحاد المصرى لكرة القدم

أقيمت اليوم الإثنين بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم قرعة الجولة الأولى لدوري الناشئات مواليد 2004 وذلك بمشاركة لأول مرة بتاريخ الكرة النسائية أندية الأهلي وسموحة والمقاولون العرب وفاركو.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية الاهلى مع مضيفه السكة الحديد والمقاولون العرب مع مضيفه نادى النصر وتوت عنخ امون مع ضيفه الطيران ومركز شباب السلام مع ضيفه وادى دجلة وايديال مع ضيفه 15 مايو وذلك بالمجموعة الاولى التى يتواجد بها أيضا فريق مركز شباب الجزيرة .


والمجموعة الثانية …البطل الاولمبي مع كفر سعد وبيراميدز مع بالم هيلز والبنك الاهلى مع فاركو ودلفى مع فريق رع الالعاب الرياضية وزد مع سموحة يتواجد بالمجموعة الثانية ايضا فريق الترسانة مطروح.

كما أقيمت مراسم قرعة الجولة الاولى لدورى القسم الثالث بمشاركة نادى الاتحاد السكندرى لاول مرة فى تاريخ الكرة النسائية.

وأسفرت القرعة عن ..المجموعة الاولى …النصر مع ساك اف سى والبرجاية المنيا مع حدائق حلوان والترسانة مطروح مع مركز شباب ابو حماد ورع للالعاب الرياضية مع فريق التجارة والكيماويات واسمنت حلوان مع مدينة نصر ..ويشارك ايضا بالمجموعة فريق ليفيلز.

المجموعة الثانية …الاتحاد السكندرى مع شباب أرمنا ومركز شباب العمراوى مع محلة حسن ومركز شباب الخيرية مع نصر المندرة والاعلاميين مع بور فؤاد والقنطرة البيضاء مع ماريا.

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