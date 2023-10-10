درويش حسن يكشف قصة أول شهيد قبل العبور بحرب أكتوبر.. فيديو

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال سلاح المشاة حرب أكتوبر، إن الفريق سعد الدين الشاذلي، كان يرأس أركان حرب هيئة القوات المسلحة، بصفته القائد الفعلي للحرب، وهو من أعد التوجيه 41 لحرب أكتوبر وهو عبارة عن مجلد به دور وكان كل فرد في القوات الموجودة غرب القناة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم تدربوا على العبور عدة مرات وأصبح الموضوع سهل جدًا ولم يوجد مشاكل أو عناء، فكل شخص كان يعرف دوره ومكانه، مشيرًا إلى أن التجهيز للحرب تم من الساعة 12 حتى الساعة 2 من إعداد قوارب مطاطية تنفخ وقوارب خشبية ومعدات ذاتية الحركة "لانشات" حتى يتم تدبير كم من وسائل العبور تكفي الجنود.

وأشار إلى أن أول شهداء في الكتيبة 18 العبور الخاص به كان على أحد الوسائل البرمائية والجندي السائق أخطأ وكان المفروض يجري إجراء معين في فتحات الوسيلة وبدلًا من أن تسير فوق سطح الماء غاصت في المياه وكانوا أول شهداء بحرب أكتوبر وهو محي الدين احمد رجب، وبعض من افراد سرية القذائف المضادة للدبابات.

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.