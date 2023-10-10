تنذر بمرض السكري.. احذر من 4 علامات جلدية أسفل الإبطين

هناك بعض العلامات الجلدية التي تظهر أسفل الإبطين وقد تكون مؤشرًا على وجود مرض السكري، لذا إليك بعض العلامات التي قد تنذر بذلك، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

1. الجلد الجاف والحكة: يمكن أن يكون الجلد في منطقة الإبطين جافًا ومتشققًا، وقد يصاحب ذلك حكة مستمرة. قد تكون هذه العلامة تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

2. تغيرات لون البشرة: قد تشهد منطقة الإبطين تغيرات في لون الجلد، حيث يمكن أن يصبح الجلد أحمر اللون، أو بلون أكثر قتامة من المعتاد. وهذا الاحمرار أو التصبغ يمكن أن يكون نتيجة لمشاكل في الدورة الدموية المرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم.

3. العدوى الفطرية: يميل الأشخاص المصابون بمرض السكري إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية في الجلد، وقد تشمل ذلك منطقة الإبطين. قد يظهر احمرار وتقشر وحكة في هذه المناطق.

4. الثعلبة السكرية: قد تظهر على الجلد بقع صغيرة بنية اللون تشبه الثعلبة السكرية، وهي علامة شائعة لمرض السكري. وقد تظهر هذه البقع في مناطق مثل الإبطين والعنق والفخذين.

وإذا لاحظت أي من هذه العلامات التي تنذر بمرض السكري، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لتقييم الوضع وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص والعلاج المناسب.