ستغير حال أولادكم.. 3 آيات في القرآن لحفظ الأبناء

مع بدء العام الدراسي الجديد، يتسرب الخوف إلى قلوب الأباء والأمهات قلقا على ابنائهم سواء تلاميذ أو طلاب بسبب ذهابهم إلى المدرسة والدروس الخصوصية، وهذا شيء طبيعي جدا في فطرة الإنسان إلا أن هناك 3 آيات من القرآن الكريم من رددها صباحا حفظت أبنائه من كل مكروه وسوء.

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامى، إن كثيرا من الناس يشكون من أولادهم بأنهم أصبحوا لا يطاقون ويبحثون عن أي شيء يغير حالهم للأفضل.

وأضاف محمد أبو بكر، خلال برنامج سابق له ، أن هناك 3 آيات فى القرآن من داوم عليها كل يوم فى الصباح سيرى عجبا فى سكينة أولاده وصلاحهم.

واستطرد أبو بكر قائلا: «سأقدم لكم هذه الهدية ووالله من حرص على قراءتهم كل يوم صباحا ربنا هيغير حال أولاده».

آيات ستغير حال أولادك للأفضل

ونوه الداعية الإسلامي أن هذه الآيات هى:

1- من سورة الأحقاف: «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلىٰ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ۖ إني تبت إليك وإني من المسلمين».

2- من سورة الفرقان: «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما».

3 - من سورة الشعراء: «رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم».

ونصح أبو بكر الآباء بحفظ هذه الآيات والحرص على قراءتها كل يوم فى الصباح وخلال شهر سيجدون تغيرا فى حال أولادهم.

فضل الصدقة في هداية الأبناء

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، من علماء الأزهر الشريف، إن الصدقة لها فوائدها في الحياة الدنيا ويوم القيامة، موضحا أن فوائد الدنيا تظهر في البركة في المال، وزيادة في عطاء الله، وهداية للأبناء.

وأضاف الشيخ إبراهيم الدسوقي، خلال لقائه ببرنامج "إحنا لبعض" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ومن تقديم الإعلامية نهال طايل، أن صدقة الوالدين تنعكس على الأبناء، من حيث أن يمنحهم الله القبول في وجوههم، والهداية للصلاة دون توجيه من الأب أو الأم.

وأكد “الدسوقي” أن الله عز وجل يفتح الأبواب المغلقة في وجه المتصدقين، بالإضافة لعلو الشأن والمكانة، والبركة في الصحة، والمال.

