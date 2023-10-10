فنون تطبيقية حلوان تحصد المركز الأول في مسابقة تطوير حرفة حطب الحنة بالقليوبية

فاز فريق مشروع كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، بالمركز الأول في مسابقة تطوير حرفة حطب الحنة لتطوير التكتلات الإنتاجية في قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية ، والتي تأتي بهدف دعم وتطوير الصناعات الحرفية من خلال منتجات تحمل قيم فنية وثقافية صنعت بأياد مصرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة هي جامعة فنون تتميز باحتوائها على أعرق كليات الفنون بالوطن العربي، والحفاظ على التراث والحرف هو أحد أهم أولوياتها ، التي تسعى لتدريب وتأهيل الطلاب عليها.



وبدورها أشادت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، بما قدمه الفريق من جهود خلال مشاركتهم في المسابقة، ونجحوا في ابتكار أساليب جديدة وفعّالة لتطوير هذه الحرفة التقليدية، مضيفة أن مثل هذه المشاركات تساهم في استثمار وقت وجهد الطلاب بجانب كونها تمثل إلهاماً للمزيد من الطلاب والباحثين في مجال تطوير الحرف التقليدية والمحافظة على التراث الثقافي.

وجاءت المسابقة تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

هذا ويتكون فريق التصميم الداخلي والأثاث برئاسة الدكتور باسم حسن عبده الأستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث، و سمر حسام، و أحمد محمود و الطلاب نور عبد الفتاح و رؤى ناصف وبسنت طارق وهاجر محمد .

ويأتى فريق التسويق برئاسة الدكتورة نجوى العدوي الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلان، وانتصار حسين وطلاب الدراسات العليا علا دفراوي وهدى دفراوي، فريق تصميم الفيلم الدعائي للمشروع برئاسة الدكتورة سمر هاني الأستاذ بقسم الإعلان ، والطلاب ايمان محمد نجيب حنفى وكريم جمال محمد الجمال واميرة احمد السيد نصر وتقى هاشم محمد كمال وأفنان أيمن أحمد سليمان .