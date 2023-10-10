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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من ترتيب السرير بعد الاستيقاظ فى هذه الحال.. ما السبب؟

ترتيب السرير
ترتيب السرير

ترتيب الفراش بعد الاستيقاظ من النوم بشكل مناسب، يمكن أن يساهم في الوقاية من تراكم الغبار ومشاكل الجلد.

إليك بعض النصائح لترتيب الفراش بشكل صحي وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. تهوية الفراش: بعد الاستيقاظ، قم بفتح النوافذ لتهوية الغرفة والسماح بتدفق الهواء النقي. يساعد ذلك في تقليل تراكم الغبار وتجديد الهواء في الغرفة.

2. تأخير ترتيب الفراش: من الأفضل تأجيل ترتيب الفراش لبعض الوقت بعد الاستيقاظ. هذا يعطي الوقت للفراش والأغطية والوسائد لتهوية وتجفيف الرطوبة الناتجة عن العرق أثناء النوم.

3. تغيير البياضات المفرشية بانتظام: يُوصَى بتغيير البياضات المفرشية بانتظام، على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. قم بغسلها باستخدام ماء ساخن للقضاء على الغبار والحشرات الصغيرة.

4. تنظيف الفراش: يُوصَى بتنظيف الفراش بشكل دوري. يمكن استخدام مكنسة كهربائية مزودة بفوهة للفراش لإزالة الغبار والرواسب. كما يمكن استخدام منظفات الفراش المتاحة في الأسواق لتطهير الفراش من البكتيريا والعث.

5. استخدام غطاء فراش مانع للحساسية: يمكن استخدام غطاء فراش مانع للحساسية لتقليل تراكم الغبار وحماية الفراش من البق والعث.

6. الاهتمام بالنظافة الشخصية: يجب أيضًا الاهتمام بالنظافة الشخصية الجيدة، مثل استحمامك بانتظام وتغيير ملابس النوم والملاءات بشكل منتظم.

إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية أو حساسية، فمن المهم استشارة الطبيب للحصول على تقييم ونصائح إضافية.

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