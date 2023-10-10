الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء 300 ألف جندي إلى غزة.. ما السبب ؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 300 ألف جندي احتياط في عملية تعبئة ضخمة في غلاف غزة.

كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ، بأنه أجبر كل البلدات المحيطة بقطاع غزة على الإخلاء.

ولفت الاحتلال إلى أن وجود القوات الأميركية هو رادع قوي لتنظيمات ودول في المنطقة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، غارات على محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

فيما أعلن الدفاع المدني في غزة أن الجيش الإسرائيلي يقوم باستهداف طواقمه، حيث استشهد 6 عناصر منهم، بحسب قناة “الغد”.

كما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة بأن سيارة إسعاف تعرضت للإصابة المباشرة إثر استهداف الاحتلال لها في بيت لاهيا شمال غزة.

