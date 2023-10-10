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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام الـ16 على التوالي.. جامعة بنها تشارك فى معرض انتصارات حرب أكتوبر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت جامعة بنها بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة ، فى فعاليات المعرض الفنى لاحتفالات القوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بالتعاون مع هيئة البحوث العسكرية بمقر بانوراما حرب أكتوبر.

جاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتنسيق مع العقيد محمد ثروت مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إن المعرض تتضمن مجموعة متنوعة من اللوحات الزيتية ولوحات فن الطباعة ولوحات فن السلويت ولوحات فن الكولاج وصور فوتوغرافية حيث تضمنت الأعمال انتصارات حرب أكتوبر ورفع علم مصر على أرض سيناء.

وتابع: كما تم عمل كتاب عملاق يتضمن أحداث حرب أكتوبر والانتصار المجيد في الحرب ويجسد اليوبيل الذهبى لانتصارات حرب أكتوبر.

من جانبه ، قال الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية أن الجامعة تشارك فى المعرض للعام السادس عشر على التوالي ، مشيرا إلى أن طلاب فرقة الفنون الشعبية بالجامعة قدموا أوبريت بعنوان الجيش المصرى عبر العصور احتفالا  باليوبيل الذهبى.
 

جامعة بنها الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر إدارة التربية العسكرية الانشطة الطلابية انوراما حرب أكتوبر

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