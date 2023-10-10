الإصابة تبعد لامين يامال عن قائمة منتخب إسبانيا

أعلن منتخب إسبانيا، اليوم الثلاثاء، استبعاد لامين يامال، نجم فريق برشلونة، من معسكر أكتوبر، بسبب الإصابة.

ويخوض منتخب إسبانيا مواجهتين خلال فترة التوقف الحالية، ضد اسكتلندا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024.

وذكر منتخب إسبانيا في بيان رسمي أن لامين يامال خرج من قائمة الماتادور رسميا بسبب الإصابة.

يذكر أن نادي برشلونة، أعلن أمس الإثنين، معاناة يامال من إصابة في العضلة الحرقفية اليسرى.

وأضاف أن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

ووقع لامين يامال عقدا احترافيا “مؤخرا” مع نادي برشلونة الإسباني، حتى عام 2026، بشرط جزائي ضخم قيمته مليار يورو.