اتفاق أمريكي أوروبي مرتقب لتنظيم تجارة الصلب والألومنيوم

يعتزم الاتحاد الأوروبي عقد اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة من شأنه أن يفرض تعريفات جمركية جديدة تستهدف إنتاج الصلب الزائد في الصين ودول أخرى سعياً إلى إنهاء الصراع التجاري القائم منذ عهد ترامب.

وبحسب وكالة “بلومبرج الشرق”، فان التعريفات الجمركية ستركز في المقام الأول على الواردات من الصين التي تستفيد من الممارسات غير السوقية.

وحسبما نشرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر، يُتوقع الإعلان عن الاتفاق السياسي المؤقت بشأن ما يسمى بـ "الترتيب العالمي للصلب والألمنيوم" خلال قمة ستُعقد في 20 أكتوبر في واشنطن، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط.

لا يزال نطاق التدابير، بما في ذلك البلدان الأخرى التي يمكن استهدافها وقيمة التعريفات، قيد المناقشة. يُتوقع أيضاً أن توفر (الاتفاقية) إطاراً للدول الأخرى للانضمام إليها في المستقبل. سيسعى البندان الرئيسيان لاتفاقية "الترتيب العالمي للصلب والألمنيوم" إلى معالجة الطاقة الفائضة غير السوقية وانبعاثات الكربون.

كما تهدف الصفقة، الذي لن ترقى إلى اتفاق مُلزِم قانوناً، إلى تسوية نزاع بدأ عندما فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسوماً جمركية على صادرات المعادن من أوروبا، مشيراً إلى المخاطر المحتملة على الأمن القومي.

حال الفشل في التوصل لاتفاق قبل الموعد المحدد في 31 أكتوبر، سيُعاد فرض رسوم جمركية على صادرات تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تلقائيّاً في بداية 2024.

فرضت الولايات المتحدة تعرفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب منذ 2018، كما يُطبق الاتحاد الأوروبي المستوى نفسه من الرسوم تقريباً على مجموعة من واردات الصلب بموجب تدابير الحماية الخاصة به. ونشرت بلومبرغ في وقت سابق أن هذا المستوى من الجمارك سيكون بمثابة نقطة مرجعية يمكن تعديله بعد ذلك على أساس كل حالة على حدة.