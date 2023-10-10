إصابة جديدة.. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مدة غياب نجم الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مدة غياب كريم فؤاد، نجم النادي الأهلي، عن الملاعب بسبب الإصابة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “ كريم فؤاد حظه وحش، بعد عودته من الإصابة وفرحة الناس به وتمشي الدنيا معاه من جديد، يصاب مرة آخرى، ولكن زي ما بيقولوا قضا أخف من قضا، كريم فؤاد غاب موسم كروي كامل ورجع وسجل هدف في المصري، أصيب بشد في العضلة الضامة”.

وأضاف: "هذا الشد “دمه تقيل” يحتاج وقتا طويلا للتعافي يصل لمدة شهر أو 3 أسابيع على أقل تقدير، ومسؤولو الأهلي قالوا أنه سيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة، وأنا أقول أنه قد تصل لمدة شهر".

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا.