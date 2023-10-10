بعد إصابته أمام الإسماعيلي.. موقف إمام عاشور من مواجهة سيمبا

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن موقف اللاعب إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من مواجهة نادي سيمبا ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي، في ضوء الاهتمام الكبير من جماهير المارد الأحمر بمعرفة آخر التطورات بشأن اللاعب خلال الفترة المقبلة، باعتباره واحد من اللاعبين المتألقين منذ بداية الموسم.

موقف إمام عاشور من مباراة سيمبا

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسط حالة من القلق الكبيرة بين جماهير الأهلي على إمام عاشور، خاصة بعد خروجه من الملعب باكيًا في هذه المباراة.

وقال "فاروق"، خلال تصريحات تلفزيونية من خلال قناة "تن"، إن إمام عاشور واحد من اللاعبين المميزين في النادي الأهلي، وأحدث فارق كبير، والأهلي يحتاج له خاصة في بطولة السوبر الأفريقي، وهي بطولة جديدة وقوية تضم أفضل 8 فرق في أفريقيا في التوقيت الحالي.

وأضاف محمد فاروق، أن إمام عاشور حتى الآن سيكون متواجدا وسيشارك بشكل طبيعي في مباراة سيمبا، إذ أن طبيب المارد الأحمر كشف عن أن اللاعب إصابته بسيطة وستأخذ من 7 لـ 10 أيام لا أكثر، واللاعب سيكون متواجد قبل مباراة سيمبا، والتي من المفترض أن تكون يوم 20 أكتوبر المقبل.