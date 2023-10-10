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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالي يزور مصر غدًا لمباحثات مع الرئيس السيسي حول الوضع في الأراضي المحتلة

صدى البلد


يبدأ نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، غدًا الأربعاء، زيارة إلى مصر لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، إن "من المهم الحفاظ على الحوار أيضا مع الدول العربية المعتدلة”، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأوضح تاياني أنه أجرى محادثات هاتفية مع وزراء خارجية الإمارات والسعودية حول القضية ذاتها، موضحا "نتحدث مع كل هذه الدول التي تريد الاستقرار والتي يمكنها أن تلعب دورًا جديدًا، خاصة لإنقاذ الرهائن".

وعلى نحو انحيازي لا يساعد في نزع فتيل الأزمة، تعهدت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك صباح اليوم الثلاثاء، بـ"دعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها"، بعد هجمات كبيرة شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ردًا على الهجمات البربرية للجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار سنوات ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي عصفت بالمنظومة الأمنية للكيان الصهيوني.

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