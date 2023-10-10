الرئيس السيسي يهنىء ملك إسبانيا بذكرى العيد القومي لبلاده

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

كما أوفد الرئيس السيسي ، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة مملكة إسبانيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

