اعتماد جودة التعليم في 8 مدارس جديدة بسيناء

حصلت عدد من للمدارس بمحافظة شمال سيناء، على ضمان الجودة والاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ..حيث استقبل حمزة امين رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، د. ازهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة بالمديربة ، لحصول عدد( ٨ ) مدارس جديدة على سهادو ضمان الجودة ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.





67 مدرسة:

أفادت د. ازهار عبد المنعم بأن عدد المدارس التي تقدمت للإعتماد للعام الماضي ( ١١ ) مدرسة وتم اعتمادها جميعا ، وبذلك اصبح اجمالي عدد المدارس المعتمدة علي مستوي المحافظة ( ٦٧ ) مدرسة.

وكرم وكيل الوزارة بتكريم د. ازهار عبد المنعم وذلك لمجهوداتها المبذولة في اعتماد هذا العدد من المدارس من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.