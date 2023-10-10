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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحبهان؟

صدى البلد

قدم الدكتور عبد الفتاح السباعى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الهيل أو الحبهان.

 

١-يعمل على در البول، ويعمل على تنظيف المسالك البولية والمثانة و الكلى، والتخلص من الأملاح والماء الزائد، ومُقاومة الالتهابات.
 

٢-يُساعد في علاج حالات الاكتئاب: فهو يحتوي على مواد مُضادة للاكتئاب، وذلك عن طريق إضافة الحبهان إلى الشاي.

 

٣-يُعالج التهابات الفم والحلق والبرد وحالات نزلات البرد: فالهيل يعمل على المنع والتخفيف من أعراض البرد والإنفلونزا، وعلاج الشعب الهوائية.
 

٤-يُعالج السرطان: تُعتبر الفئة الزنجبيلية ومن ضمنها الهيل مُهمة جداً في علاج السرطانات؛ فهو يُساعد في قتل الكثير من السرطانات.
 

٥-يُعالج جلطات الدم: الهيل يعمل على علاج جلطات الدم الخطيرة، ويتمّ ذلك عن طريق منع تراكم الصفائح الدموية، والتصاق جدران الشرايين.
 

٦-يُعتبر مُضادّاً للأكسدة: فالهيل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمُغذيات النباتية والزيوت الأساسية، ويُمكن استخدامه كمُضادات للأكسدة، ويُعتبر كجدار مُقاوم للشيخوخة، ويُعتبر من أكثر التوابل المُفيدة لتقوية جدار المناعة لدى الإنسان.

 

٧-يعمل على منع الضعف الجنسي، ويُزيل حصى الكلى، ويُعالج الذبحات الصدرية.

الالتهابات الإكتئاب البرد والإنفلونزا التهابات الفم الحلق والبرد العديد من الفيتامينات الضعف الجنسي حالات الاكتئاب

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