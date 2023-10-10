ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحبهان؟

قدم الدكتور عبد الفتاح السباعى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الهيل أو الحبهان.

١-يعمل على در البول، ويعمل على تنظيف المسالك البولية والمثانة و الكلى، والتخلص من الأملاح والماء الزائد، ومُقاومة الالتهابات.



٢-يُساعد في علاج حالات الاكتئاب: فهو يحتوي على مواد مُضادة للاكتئاب، وذلك عن طريق إضافة الحبهان إلى الشاي.

٣-يُعالج التهابات الفم والحلق والبرد وحالات نزلات البرد: فالهيل يعمل على المنع والتخفيف من أعراض البرد والإنفلونزا، وعلاج الشعب الهوائية.



٤-يُعالج السرطان: تُعتبر الفئة الزنجبيلية ومن ضمنها الهيل مُهمة جداً في علاج السرطانات؛ فهو يُساعد في قتل الكثير من السرطانات.



٥-يُعالج جلطات الدم: الهيل يعمل على علاج جلطات الدم الخطيرة، ويتمّ ذلك عن طريق منع تراكم الصفائح الدموية، والتصاق جدران الشرايين.



٦-يُعتبر مُضادّاً للأكسدة: فالهيل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمُغذيات النباتية والزيوت الأساسية، ويُمكن استخدامه كمُضادات للأكسدة، ويُعتبر كجدار مُقاوم للشيخوخة، ويُعتبر من أكثر التوابل المُفيدة لتقوية جدار المناعة لدى الإنسان.

٧-يعمل على منع الضعف الجنسي، ويُزيل حصى الكلى، ويُعالج الذبحات الصدرية.