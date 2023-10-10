مسئول باليونيسف: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المستشفيات والطواقم الطبية بغزة .. فيديو

قال سليم عويس، مسئول منظمة اليونيسف في شمال إفريقيا: إننا نواصل دعوتنا لجميع الأطراف باتخاذ خطوات فورية لتهدئة الأوضاع في غزة، ووقف الهجوم الغاشم من قوات الإحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة.

وأضاف "عويس"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطواقم الطبية تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الصحية إثر القصف الإسرائيلي، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يستهدف المستشفيات والطواقم الطبية، ويحول دون الوصول لتقديم الخدمة للمصابين.

ولفت مسئول اليونيسف التابعة للأمم المتحدة إلى أن جيش الاحتلال يواصل الهجوم على المراكز الصحية والمدارس وأنظمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، متابعا: نطالب بالسماح لعمال الإغاثة بالوصول إلى الأطفال والعائلات الأكثر احتياجا في قطاع غزة.