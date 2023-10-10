لن أتأثر بالجماهير.. رئيس نابولي يكشف موقفه من إقالة رودي جارسيا

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، موقفه من إمكانية إقالة الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج.

وقال دي لورينتيس في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “ٍسكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "إنها ليست لحظة جيدة مع المدرب رودي جارسيا".

وأضاف: "عندما تقرر التعاقد مع مدرب لم يعد يعرف كرة القدم الإيطالية، فهذا يمكن أن يحدث".

وختم: "سأتخذ القرار الأفضل في اللحظة المناسبة، لا أستطيع أن أتأثر بالجماهير".

كان نابولي خسر أمام ريال مدريد 3-2، الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم خسر هذا الأسبوع أمام فيورنتينا 3-1 في الدوري الإيطالي.