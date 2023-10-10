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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مجنن فرنسا.. طرق القضاء على حشرة البق

البق
البق

أثارت واقعة انتشار البق في فرنسا بشكل كبير حالة من الدهشة في العالم مما جعل الكثير من الأشخاص يفكرون في كيفية القضاء عليه بسرعة.

ونعرض لكم أسرع طريقة فعالة للتخلص من حشرات البق نهائيا في يوم واحد وفقا لما جاء في موقع dengarden

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غسل الملابس والمفروشات جيدا ويفضل أن يكون ذلك عند درجة حرارة 120 درجة فهرنهايت.

تنظيف جاف لجميع ملابسك.

بالنسبة للأشياء التي لا يمكن غسلها، قم بتغليفها في كيس بلاستيكي شفاف ووضع الكيس في الخارج حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 120 درجة فهرنهايت.
استخدم المبيدات الحشرية المعروفة لقتل البق.

قتل الحشرات عن طريق تجميدها وعلى الرغم من أنها صعبة بعض الشيء وتستغرق وقتًا طويلاً، إلا أنه يمكنك حفظ هذه الحيلة لفصل الشتاء.

قم ببخار السجاد الخاص بك فوق 120 درجة فهرنهايت.
قد لا يؤدي تنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية إلى القضاء على كل البيض والحشرات، لكنه يمكن أن يساعد في التخلص منها إلى حد ما.
يمكن أن يقتل الكحول الأحمر الحشرات التي تتلامس معه، لكن لا يمكنك الاعتماد على هذه الطريقة فقط.
قم بشراء رذاذ البق الذي يحتوي على IGR (منظم نمو الحشرات)، وهو فعال جدًا إذا كانت الإصابة صغيرة.

تقليل الفوضى في منزلك، لديهم أماكن أقل للاختباء والتكاثر.
التراب الدياتومي غير سام وصديق للحيوانات الأليفة، وهو وسيلة صديقة للبيئة لقتل جميع أنواع الحشرات ، بما في ذلك البق ويمكنك العثور عليه في أشكال مسحوق ورذاذ.

بعض الزيوت مثل شجرة الشاي وزيت النيم لا يمكنها قتل البق، لكنها تعمل بشكل جيد لصدها.

فوائد_زيت_الشاي
فوائد_زيت_الشاي

زيت شجرة الشاي هو مستخرج من نبات Melaleuca البديل، ويمكن أن يسبب مشاكل صحية مختلفة للطيور الأليفة والقطط والكلاب الصغيرة وإذا كان هناك حيوانات أليفة في المنزل، فابحث عن خيارات أخرى أكثر أمانًا.

إذا كنت تستخدم الزيت، ضعه بكميات صغيرة على الجلد لطرد البق وبما أنهم ينشطون في الليل، ضعيه قبل النوم.

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