هذه الرائحة الأبرز.. علامات تكشف وجود البق في منزلك

بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة حضرة تسمي بحشرة "البق" او "بق الفراش"، وهي حشرة لا يرتبط وجودها بالمناطق المتسخة بل من الممكن أن تظهر في أماكن نظيفة، وتنتشر وتتكاثر بسرعة جدا، حذر العلماء عن سبع علامات تشير الي وجود هذه الحشرة.





قال الخبراء: "عندما يشعر بق الفراش بالتهديد ، فإنه يصدر ما يسمى بالفيرومونات المنبهة التي لها رائحة خافتة من التوت أو الكزبرة أو اللوز، وفي حالات بق الفراش الشديدة ، نختلط هذه الرائحة برائحة الحشرات الميتة و أغلفة الخلايا التي تخلق رائحة صدئة "

وأضاف الخبراء: "إذا استيقظت مع لدغات حمراء مثيرة للحكة ، فقد تكون هذه علامة على بق الفراش ، لأنها تتغذى عادةً على الدم أثناء الليل".

وعادة، ستظهر اللدغات على الذراعين واليدين والساقين وستكون في مجموعات صغيرة من بضع عضات ، ولكن يمكن أن تظهر أيضًا في لدغات فردية."

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.