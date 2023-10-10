وعد من حسين لبيب لجمهور الزمالك حال الفوز في الانتخابات.. تعرف عليه

أكد حسين لبيب المرشح على منصب الرئاسة في انتخابات نادي الزمالك، أنه يتم العمل على أن يكون نادي الزمالك جاذب لأعضائه وجماهيره وقاماته.

وقال حسين لبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،:" نطمئن جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية بأننا على علم بكافة مشاكل نادي الزمالك، وأعلنا عن برنامجنا الانتخابي ".

وأضاف حسين لبيب:" القائمة الموحدة في الانتخابات هدفاها رفعة اسم الزمالك وعودة نادي الزمالك إلى مكانته المعهودة ".

وتابع حسين لبيب:" القائمة تضم مجموعة من المفكرين الاقتصاديين من أجل إدارة واستثمار أصول وإمكانيات نادي الزمالك من أجل توفير موارد جديدة ".

وأكمل حسين لبيب:" نعد جماهير الزمالك بالنظر في عقود أرض أكتوبر وعند الاستقرار على العقد الكامل للأرض سيتم بدء العمل فورا على المرحلة الاولى من مشروع نادي الزمالك باكتوبر "، مضيفا:" النادي يدخل له موارد من الشركات الراعية والمحلات المستأجرة على سور نادي الزمالك ".