جمال شحاته: كلية التجارة رائدة في الشرق الأوسط بمجال العلوم الاكتوارية

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، تفاصيل برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة والذي يمنح درجة البكالوريوس في العلوم الاكتوارية، ويعد أحد برامج الساعات المعتمدة الجديدة ويمكن لأي طالب تم ترشيحه من مكتب التنسيق لإحدى كليات التجارة الحكومية التقدم والالتحاق بالبرنامج.

وقال شحاته إن كلية التجارة هي الرائدة في الشرق الأوسط في مجال العلوم الاكتوارية، كما أن البرنامج حاصل على الاعتماد المحلي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد مما يتيح فرصة للحصول على فرص توظيف متميزة في مجالات متعددة تشمل القطاع المصرفي وغير المصرفي وإدارة الأخطار وغيرها.

وأشار إلى أن البرنامج يتميز بقبول عدد قليل يساعد علي التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدارسين بالبرنامج مما يمكّن من الحصول على أعلى جودة تعليم و فرص توظيف متعددة.