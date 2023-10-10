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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"بحالة جيدة".. منى زكي تنفي تعرض أحمد حلمي لأزمة صحية | خاص

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

علقت الفنانة منى زكي على أنباء تعرض الفنان أحمد حلمي لأزمة صحية مفاجئة، وفق ما نشره موقع برنامج ET بالعربي منذ قليل. 

وقالت منى زكي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الفنان أحمد حلمي بصحة جيدة، ولم يصب بأزمة صحية مؤخرا. 

وكانت انتشرت أنباء عن تعرض الفنان أحمد حلمي لوعكة صحية مفاجئة منذ قليل، أثناء التحضير لفيلمه الجديد الذي كان من المفترض عرضه في عيد الأضحى المقبل.

وكشف موقع برنامج ET بالعربي، عن تعرض الفنان أحمد حلمي لوعكة صحية، وتمنى له الشفاء العاجل في خبر حصري. وفق تصريحات مصادر مقربة منه.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي حل ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش فى برنامجه AB Talks ، وتحدث حلمى عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية فى حياته ، بالإضافة إلى سبب استمرار زواجه من الفنانة منى زكى وذكريات طفولته.

وقال أحمد حلمى : عشت ظروف مادية قاسية في طفولتى ووالدي بيعمل فى السعودية السعودية  10 سنين ورجعنا لمصر وحاول استثمار فلوسه وخسرها.

وأضاف حلمى "واعتمدت على نفسى واشتغلت أكثر من شغلانة وقت دراستي وكنت برسم على زجاج المحلات وبعمل ديزاينات وديكورات المسرح واشتغلت في مطبعة للملابس".

 

 

أحمد حلمى الإعلامي أنس بوخش الفنانة منى زكي الفنان أحمد حلمى برنامج ET بالعربي أزمة صحية ET بالعربي

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