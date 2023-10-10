الأنروا: قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة عشرة أضعاف العدوان الأشهر عام 2009

كشف عدنان أبو حسنة المتحدث بإسم منظمة الانروا أنه -حتى مساء اليوم تم إستقبال نحو 170 ألف لاجي فلسطيني في مراكز الانروا متوقعاً إرتفاع أعداد النازحين خلال الساعات القادمة قائلا : " نتوقع إرتفاع أعداد النازحين بصوره كبيرة خلال الساعات القادمة لان عمليات القصف وهدم البيوت مستمرة بلا توقف ولا مكان لهؤلاء سوى مراكز الانروا" .



لفت خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : إلى أن الوضع صعب للغاية وعمليات التدمير غير مسبوقة ولا يقارن بدمار عام 2009 حيث يبلغ عشرة اضعافه قائلاً : " الوضع في قطاع غزة اشبه بزلزال مدمر ومناطق بعينها تتعرض لسحق شامل وكامل " .



ذكر أن عدد مدارس الانروا تبلغ 83 مدرسة منها 18 مدرسة منها 16 مدرسة اصيبت باضرار إحدها كان بها نازحين واصيب بها اربعة اشخاص وأخرى تعرضت للضرر لم يكشف عن حجم الخسائر بها حتى الان .



تابع : " لامكان أمن في غزة حتى لو كانت مراكز الانروا والناس تأتي إليها لانها منشات تابعه للامم المتحدة وعليها الاعلام الخاصة بالامم المتحدة لكنها لم تسلم ونحن نستطيع استيعاب 150 ألف فلسطيني ولكن الأعداد الآن تتجاوز قدراتنا.

أضاف: " دمار كبير في المكاتب والمنشآت.. والمعبر الرئيسي هو معبر كرم أبو سالم مغلق بأمر إسرائيل و هي ترفض فتح ممرات آمنة.. والوقود سينفد من غزة خلال أيام".