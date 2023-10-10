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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأنروا: قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة عشرة أضعاف العدوان الأشهر عام 2009

كشف  عدنان أبو حسنة المتحدث بإسم منظمة الانروا   أنه -حتى مساء اليوم تم إستقبال نحو   170 ألف لاجي فلسطيني  في مراكز الانروا متوقعاً إرتفاع أعداد النازحين خلال الساعات القادمة  قائلا : " نتوقع إرتفاع أعداد النازحين  بصوره كبيرة خلال الساعات القادمة لان عمليات القصف وهدم البيوت مستمرة بلا توقف ولا مكان لهؤلاء سوى مراكز الانروا" .


لفت خلال مداخلة عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  :  إلى أن  الوضع صعب للغاية وعمليات التدمير غير مسبوقة  ولا يقارن بدمار عام 2009  حيث يبلغ   عشرة اضعافه   قائلاً : " الوضع في قطاع غزة اشبه بزلزال مدمر  ومناطق بعينها تتعرض لسحق شامل وكامل " .


ذكر أن عدد مدارس الانروا تبلغ   83 مدرسة  منها  18 مدرسة منها 16 مدرسة اصيبت باضرار إحدها كان بها نازحين واصيب بها اربعة اشخاص وأخرى تعرضت للضرر لم يكشف عن حجم الخسائر بها حتى الان  . 


تابع : " لامكان أمن في غزة حتى لو كانت مراكز الانروا  والناس تأتي إليها   لانها منشات تابعه للامم المتحدة  وعليها الاعلام الخاصة بالامم المتحدة لكنها لم تسلم  ونحن  نستطيع استيعاب 150 ألف فلسطيني ولكن الأعداد الآن تتجاوز قدراتنا.

أضاف: " دمار كبير في المكاتب والمنشآت.. والمعبر الرئيسي هو معبر كرم أبو سالم مغلق بأمر إسرائيل و هي ترفض فتح ممرات آمنة.. والوقود سينفد من غزة خلال أيام".

 

الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدي كلمة أخيرة برنامج كلمة أخيرة وكالة الأنروا

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