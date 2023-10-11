برنامج ندوات توعوية بالمعاهد الأزهرية بمدن وقرى سيناء

نفذت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، الندوات التوعوية بالمعاهد الأزهرية بمدن وقرى المحافظة ، مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 م . بتكليف من الدكتور طارق محمد ، وكيل وزارة الصحة محافظة شمال سيناء ، والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي.

وتحت إشراف الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء والدكتورة ريهام الغزال مدير الثقافة الصحية والإعلام بإدارة العريش.

التغذية السليمة:

حيث استعرضت كلاً من عائشة جمال ، ورانيا محمود ، وشروق عبدالله، مسئولي الثقافة الصحية والإعلام بإدارة العريش بمعهد العريش الابتدائي القديم ، أهمية المحافظة على الصحة و الوقاية من الأمراض.

وأشاروا ، إلى أهمية التغذية السليمة ، وأهمية تناول وجبة الإفطار و ممارسة النشاط البدني و الإعتدال في الممارسات الحياتية و النوم لفترات كافية و علاقتهم بالمناعة.



وأكدوا، كذلك على أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض، والحد من انتشارها و الاعتناء بصحة الفم والأسنان من خلال تقليل تناول السكريات والإكثار من تناول الخضراوات و الفواكه.



