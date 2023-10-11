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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج ندوات توعوية بالمعاهد الأزهرية بمدن وقرى سيناء

ندوات توعية صحية
ندوات توعية صحية بالمعاهد الأزهريه بالعريش

نفذت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء،   الندوات التوعوية بالمعاهد الأزهرية بمدن وقرى المحافظة ،  مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024  م .  بتكليف من الدكتور طارق محمد ، وكيل وزارة الصحة محافظة شمال سيناء  ، والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي.

 وتحت إشراف  الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء والدكتورة ريهام الغزال مدير الثقافة الصحية والإعلام بإدارة العريش. 

 

التغذية السليمة:

 

حيث استعرضت كلاً من عائشة جمال ، ورانيا محمود ، وشروق عبدالله،  مسئولي الثقافة الصحية والإعلام بإدارة العريش بمعهد العريش الابتدائي القديم ، أهمية المحافظة على الصحة و الوقاية من الأمراض.

 وأشاروا ،  إلى أهمية التغذية السليمة ، وأهمية تناول وجبة الإفطار و ممارسة النشاط البدني و الإعتدال في الممارسات الحياتية و النوم لفترات كافية و علاقتهم بالمناعة.
 

وأكدوا،  كذلك على أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض،  والحد من انتشارها و الاعتناء بصحة الفم والأسنان من خلال تقليل تناول السكريات والإكثار من تناول الخضراوات و الفواكه.

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سيناء المعاهد الأزهرية ندوات توعوية

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