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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم بيراميدز بفرمان كولر

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن رغبة النادي الأهلي بناء على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، في التعاقد مع أسامة جلال، نجم دفاع فريق بيراميدز.

وينتهي عقد أسامة جلال مع فريق بيراميدز في نهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وقال هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “أسامة جلال لم يجدد تعاقده مع بيراميدز حتى هذه اللحظة، ويرغب في الرحيل عن الفريق نظرًا لعدم مشاركته مع الفريق”.

وأضاف: “بيراميدز يحاول إقناع اللاعب سواء عن طريق إقناع مادي أو فني بوعود مشاركته خلال الفترة المقبلة”.

وواصل: “الأهلي يراقب وضع أسامة مع بيراميدز ويخطط لضمه الموسم المقبل، حيث من حق اللاعب الاتفاق مع الأهلي في يناير المقبل”.

بفرمان كولر.. الأهلي يخطط لضم نجمه بيراميدز 

واختتم: “مدافع بيراميدز على رأس أولويات الجهاز الفني للنادي الأهلي إذ يرى به كولر أنه إضافة قوية في خط الدفاع سواء على البناء أو الصلابة، وفي حال عدم تجديد اللاعب مع بيراميدز حتى يناير سيدخل الأهلي في الصفقة لضم اللاعب”.

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