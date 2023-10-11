هذا ما سيحدث لهاتفك الذكي عند شحنه طوال الليل

هناك عدد من العوامل التي تحدد عمر بطارية الهاتف، بما في ذلك عمر التصنيع والعمر الكيميائي، والذي يشير إلى التدهور التدريجي للبطارية بسبب متغيرات مثل التقلبات في درجات الحرارة وأنماط الشحن والتفريغ والاستخدام العام.

ومع مرور الوقت، تتعرض بطاريات الليثيوم أيون إلى تقليل سعة الشحن وعمر البطارية والأداء، حيث تم تصميم بطارية هواتف آيفون للاحتفاظ بما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة عند التشغيل في الظروف العادية.

وبحسب موقع ScienceAlert فإن الأبحاث قد وجدت أن بطارية الهواتف الذكية لعام 2019 يمكن أن تخضع، في المتوسط، لـ 850 دورة شحن وتفريغ كاملة قبل أن تنخفض إلى أقل من 80% من سعتها.

وهذا يعني أن 80% فقط من سعة البطارية الأولية تبقى بعد حوالي عامين إلى ثلاثة أعوام من الاستخدام، وعند هذه النقطة، تبدأ البطارية في النفاد بشكل أسرع بشكل ملحوظ.

هل يجب عليك شحن هاتفك طوال الليل؟



ستستغرق معظم الهواتف الذكية من الجيل الجديد ما بين 30 دقيقة وساعتين لشحنها بالكامل، وتختلف أوقات الشحن حسب سعة بطارية هاتفك حيث تتطلب السعات الأكبر وقتًا أطول، بالإضافة إلى مقدار الطاقة التي يوفرها الشاحن.

إن شحن هاتفك طوال الليل ليس أمرًا غير ضروري فحسب، بل إنه يؤدي أيضًا إلى تسريع شيخوخة البطارية، وينبغي تجنب دورات الشحن الكاملة من 0 % إلى 100% لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد.

وتقول شركة سامسونج إن شحن البطارية بنسبة تصل إلى 100% بشكل متكرر قد يؤثر سلبًا على العمر الإجمالي للبطارية.



وبالمثل، فإن إبقاء هواتف آيفون مشحونة بالكامل لفترات طويلة قد يضر بصحة البطارية، فبدلاً من شحن البطارية بالكامل، يوصى بشحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% وعدم السماح لها بالانخفاض إلى أقل من 20%.

هل يمكن أن ينفجر هاتفك من الشحن؟



وفقا للموقع فإنه من غير المرجح أن ينفجر هاتفك الذكي نتيجة الشحن خاصة وأن معظم الهواتف تتمتع في الوقت الحالي بحماية تلقائية ضد الشحن الزائد، ومع ذلك، فقد تم رصد العديد من التقارير عن انفجار الهواتف بشكل غير متوقع، حيث يحدث هذا عادةً نتيجة عيوب التصنيع أو الأجهزة ذات الجودة الرديئة أو الأضرار المادية.

وترتفع درجة حرارة بطاريات هواتف الليثيوم أيون عندما يتعذر تبديد الحرارة المتولدة أثناء الشحن، وقد يتسبب ذلك في حدوث حروق، أو في الحالات القصوى، قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وتعمل هذه البطاريات بفعالية ضمن نطاق درجة حرارة يتراوح من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية، وقد تتوسع عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطة، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار.

كما يمكن أن يؤدي استخدام شاحن أو كابل غير صحيح أو معيب أو رديء الجودة أيضًا إلى ارتفاع درجة الحرارة ومخاطر الحريق وتلف الهاتف نفسه.