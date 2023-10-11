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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: أتمنى أن يضم الأهلي أحمد فتوح لاعب الزمالك

فتوح
فتوح

علق فرج عامر عن إعجابه بمدرب الأهلي مارسيل كولر وتطويره للاعبي النادي

 

وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:"المتابع لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ، يستطيع قراءة فكره بسهولة ، اهتمامه بخط الوسط اكبر اهتمام و هذا لا يمنع اهتمامه بخط الدفاع و خط الهجوم ، يسعى لتطوير اللاعبين القابلين للتطوير و يصبر عليهم حتى يأخذ منهم أقصى ما عندهم ، مثل بيرسي تاو و حسين الشحات و امام عاشور و محمد الشناوي طبعا ولاعبين كتير في الاهلي اتوقع انه يتمنى لو استطاع أن يضم وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز لإنه لاعب مبدع و هادئ الطباع و وجوده يعطي خط وسط الأهلي بعد جديد ، سريع الحركة صاحب لمسات ساحرة و يلعب الكرة المباشرة و اللاعب الثاني الذي يتمنى ان ينضم للأهلي هو احمد فتوح باك ايسر الزمالك والمنتخب القومي و الذي ظهرت نجوميته و ابداعه في نادي سموحة ، الأهلي لو نجح في ضم هذان اللاعبان يستطيع ان ينافس اعلي مستوي في كرة القدم ، حتى لو كان منافسة من فرق المستوى الأول في الدوري الانجليزي".


 

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجاري فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، فيما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزانييوم 24 أكتوبر بمدينة القاهرة.

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