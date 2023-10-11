الكشف على 862 حالة فى قافلة طبية بالقليوبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية قافلة طبية بقرية جمجرة القديمة بمركز بنها وذلك تحت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



وقال الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تم تنظيمها تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة .



وقد قدمت القافلة منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تم الكشف على عدد 862 حالة وتم تسليم الأدوية مجاناً ، وعمل جميع التحاليل والأشعة بالمجان.



وتضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية ، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات : الباطنة - جراحة عامه - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة-رمد- جلدية - أسنان.