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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 862 حالة فى قافلة طبية بالقليوبية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية قافلة طبية بقرية جمجرة القديمة بمركز بنها وذلك تحت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.


وقال الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تم تنظيمها تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة .


وقد قدمت القافلة منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تم الكشف على عدد 862 حالة وتم تسليم الأدوية مجاناً ، وعمل جميع التحاليل والأشعة  بالمجان. 


وتضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية ، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات : الباطنة - جراحة عامه - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة-رمد- جلدية - أسنان.

القليوبية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المبادرة الرئاسية خدمات طبية متكاملة فعاليات المبادرة الرئاسية مديرية الشئون الصحية مديرية الشئون الصحية بالقليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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