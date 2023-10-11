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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة إنسانية.. استغاثة عاجلة من قطاع غزة للمجتمع الدولي بشأن المواطنين الفلسطينيين

مواطنين قطاع غزة
مواطنين قطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بـ قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن القطاع يواجه كارثة إنسانية مع توقف محطة الكهرباء خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

 

وأطلق المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإيقاف الجريمة ضد الإنسانية والقتل الجماعي الذي يوم به الاحتلال الإسرائيلي في حق المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

 

وعلى جانب آخر، قال برنامج الأغذية العالمي التابع لـ الأمم المتحدة، إن الوضع في قطاع غزة كارثي ومخزون الأغذية الذي بحوزتنا هناك، سينتهي قريبا.

 

وأضاف برنامج الأغذية العالمي، أن هناك عائلات بأكملها لا تجد سبيلا للغذاء أو المياه أو الإمدادات الأساسية في قطاع غزة.

 

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الغذائية والطبية، محذرا من كارثة إنسانية تهدد سكان قطاع غزة.

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