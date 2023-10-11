كارثة إنسانية.. استغاثة عاجلة من قطاع غزة للمجتمع الدولي بشأن المواطنين الفلسطينيين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بـ قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن القطاع يواجه كارثة إنسانية مع توقف محطة الكهرباء خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وأطلق المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإيقاف الجريمة ضد الإنسانية والقتل الجماعي الذي يوم به الاحتلال الإسرائيلي في حق المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وعلى جانب آخر، قال برنامج الأغذية العالمي التابع لـ الأمم المتحدة، إن الوضع في قطاع غزة كارثي ومخزون الأغذية الذي بحوزتنا هناك، سينتهي قريبا.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي، أن هناك عائلات بأكملها لا تجد سبيلا للغذاء أو المياه أو الإمدادات الأساسية في قطاع غزة.

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الغذائية والطبية، محذرا من كارثة إنسانية تهدد سكان قطاع غزة.