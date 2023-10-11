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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: قصف 80 هدفا في غزة.. والدبابات تشن هجوما على لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال أغار على 80 هدفا في بيت حانون في قطاع غزة خلال الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف الآن أهدافا تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

هجوم على مواقع تابعة لحزب الله

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دبابات الجيش هاجمت مواقع مراقبة تابعة لحزب الله ردا على إطلاق نار عبر الحدود من الأراضي اللبنانية.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت حوالي 5000 صاروخ على الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء المواجهات.

1000 قتيل إسرائيلي

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحصى حتى الآن 1000 جثة لمنفذي الهجمات في الأراضي الإسرائيلية ويبدو أنهم خططوا لاحتلال وليس لهجوم.

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