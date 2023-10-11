وصول شحنة أسلحة أمريكية إلى قاعدة نفاتيم الإسرائيلية

قال موقع "والا" العبري، صباح اليوم الأربعاء، إن طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والعتاد هبطت في قاعدة نفاتيم العسكرية الإسرائيلية الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالًا هاتفيًا مع نظيره من الكيان الصهيوني يوآف جالانت، وذلك للمرة الثالثة خلال 4 أيام، منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، جاء الاتصال لتأكيد الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى، والحصول على تحديثات حول الهجمات الإسرائيلية لاستعادة الأمن.

وقالت وزارة الدفاع إن أوستن “أكد من جديد التزام الولايات المتحدة بتسريع قدرات الدفاع الجوي والذخائر التي طلبتها إسرائيل لدعم جهودها للدفاع عن الشعب الإسرائيلي”.