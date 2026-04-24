Nothing تقدم ميزة تحويل الكلام إلى نص مترجم لأي لغة

كشفت علامة Nothing عن مساعدها الصوتي، والذي يقدم ميزات ستحسن من تجربة مستخدمي هواتفها الذكية، لعل من أهمها تحويل الأمر الصوتي إلى نصوص مكتوبة مع إمكانية ترجمتها لأكثر من لغة.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، باتت التقنية المتواجدة من قبل أكثر دقة ووضوح، في قراءة الصوتيتا وتحويلها إلى نص دقيق لأقصى درجة ممكنة.

ليس ذلك فحسب، بالإضافة إلى إمكانية ترجمة النص إلى أكثر من 100 لغة مختلفة في ثوان معدودة.

كما يمكنك توجيهه للذهاب إلى المنزل أو مطعم ما عن طريق الخرائط، وحتى الرد على ايميل بدلاً عنك.

الهواتف المتاح لها المساعد الشخصي الجديد Essential Voice

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a)

توعدت علامة Nothing أن خدمة Essential Voice لن تستمع إلى مستخدميها في أثناء عدم استخدام التطبيق، ولن يتم تفعيلها إلا عند اختيارك استخدامها.

بمجرد التفعيل، يتم تشفير تسجيلك الصوتي ومعالجته على سيرفرات Nothing، ومن ثم يإرسال النص الناتج عن جهازك بدون تخزينه على هذه الخوادم الخاصة بـ Nothing.