رقم غير مسبوق.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف حصيلة خسائره

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى من الإسرائيليين المدنيين والمجندين إلى 1200 والمصابين لأكثر من 2700.

وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن نشر أسماء 14 ضابطًا وجنديًا إضافيًا قتـ ـلوا خلال عملية "طوفان الأقصى".

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، جاءت أسماء قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي كالتالي:

• الرقيب دوليف أمويل 21 سنة مقاتل في الكتيبة 13 لواء جولاني.

• الجندي نوعام أبراموفيتش، 19 عامًا، بمجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414 من حرس الحدود.

• الملازم إيلاي أداني 21 سنة، ضابط قتالي في وحدة ماجلان لواء الكوماندوز.

• العريف عيدو بيننستوك، 19 سنة، مقاتل في الكتيبة 13، لواء جولاني.