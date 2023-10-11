فلسطين لـ مجلس الأمن: الاحتلال يشن حملة إبادة جماعية ضد غزة

اتهم المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، الكيان الصهيوني بشن حملة "إبادة جماعية" ضد قطاع غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، كتب منصور في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “إن مثل هذا التجريد الصارخ من إنسانيته ومحاولات إخضاع شعب بالقنابل واستخدام التجويع كوسيلة للحرب والقضاء على وجوده الوطني ليست أقل من إبادة جماعية”.

وأضاف أن “هذه الأفعال جميعها تشكل جرائم حرب”.

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأربعاء، بأن الطائرات الحربية للاحتلال قصفت حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، بقذائف الفسفور المحرمة دوليًا.

ونشرت الوكالة على حسابها بمنصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر الطيران الإسرائيلي وهو يستخدم الفسفور الأبيض المحظور دوليًا لتدمير حي الكرامة.