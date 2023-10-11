جيش الاحتلال ينشر أسماء جديدة لضحايا عملية طوفان الأقصى

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن نشر أسماء 14 ضابطًا وجنديًا إضافيًا قتـ ـلوا خلال عملية "طوفان الأقصى".

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، جاءت أسماء قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي كالتالي:

• الرقيب دوليف أمويل 21 سنة مقاتل في الكتيبة 13 لواء جولاني.

• الجندي نوعام أبراموفيتش، 19 عامًا، بمجموعة أراضي كريات في الكتيبة 414 من حرس الحدود.

• الملازم إيلاي أداني 21 سنة، ضابط قتالي في وحدة ماجلان لواء الكوماندوز.

• العريف عيدو بيننستوك، 19 سنة، مقاتل في الكتيبة 13، لواء جولاني.

• الرائد إيلي زيسار 27 سنة، مقاتل في دورية لهيئة الأركان العامة.

• الرقيب دفير زكاي 20 سنة من طبريا جندي من الكتيبة 13 لواء جولاني.

• العريف إيتمار كوهين، 19 سنة، مقاتل في الكتيبة 13، لواء جولاني.

• الرقيب تومر يعقوب مزراحي 21 حوشية مقاتل في دورية ناحال.

• الرقيب سحر ميداني، 20 سنة، مقاتلة في الكتيبة 13، لواء غولاني.

• العريف إميل سمويلوف، 22 سنة، يقوم بتأمين المنشآت في جيش الدفاع الإسرائيلي

•الرائد (احتياط) بخور سويد، 32 سنة، عضو الفرقة الاحتياطية في شلوميت.

• العريف عميحاي شمعون روبين 23 سنة، مقاتل في الكتيبة 51، لواء غولاني.

• اللواء (احتياط) يديديا موشيه رازيئيل، 31 سنة، عضو في الفرقة الاحتياطية في كرم أبو سالم.

• النقيب بن برونشتاين 24 سنة من حولون مقاتل في وحدة دوفدفان لواء الكوماندوس.